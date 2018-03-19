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Интрига месяца: когда уберут новогоднюю елку в Салехарде?
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Интрига месяца: когда уберут новогоднюю елку в Салехарде? 

Красный Север 5 часов назад
Фото: Красный Север
Чучело Масленицы сожгли, 8 Марта справили и даже «Крымскую весну» отвели, но главная новогодняя елка в Салехарде стоит, непоколебимая ветрами и метелями. Горожане все чаще задаются вопросом, когда же уберут зеленый символ зимы? Весна же на календаре!
Как рассказали «Красному Северу» в пресс-службе городской администрации, убирать елку, но оставлять при этом ледовый городок — технически сложно. А хочется, чтобы горки и скульптуры еще постояли, тем более погода этому благоволит. Крепкие морозы не спешат уходить из столицы округа. По данным виртуальных синоптиков, на этой неделе столбик термометра не поднимется выше -15. А значит, городку ничего не угрожает.
В администрации хотят, чтобы елка и ледовые изваяния у «Геолога» достояли до 24 марта, когда наступит очередь Салехарда принимать День оленевода.
К слову, за сохранностью ледового городка следят специалисты фирмы из Перми, которые его строили. По контракту представители фирмы должны жить в Салехарде пока городок не разберут. Они регулярно проверяют фигуры и горки на наличие дефектов.
Напомним, главная елка города и ледовый городок торжественно открыли 20 декабря.
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