Весны не ждите: Вильфанд дал объяснение мартовским морозам

Роман Вильфанд. Метеорологи пока не прогнозируют весеннего потепления в Центральном федеральном округе в целом и Московском регионе в частности, заявил «Интерфаксу» директор Гидрометцентра России

«Ожидание весны в марте сильно завышено, и нельзя удовлетворить желание москвичей, чтобы уже 1 марта была травка. Приходится метеорологам каждый раз втягивать голову в плечи и оправдываться, и так из года в год, но ведь ничего не поделаешь — климат у нас такой», — сказал Вильфанд.

Сейчас, по его словам, «высота снега, по данным реперной станции в Москве, 49 см, а в среднем обычно к этому дню — 36 см». «Рано еще: снег полностью сходит в третьей пятидневке апреля, а в лесах вообще до конца апреля лежит», — заявил директор Гидрометцентра.

По его словам, 17 и 18 марта в Москве и Центральном федеральном округе температура будет на 8-11 градусов ниже нормы, однако погода будет субъективно восприниматься как хорошая — будет светить яркое мартовское солнце, которое прогреет по-зимнему морозный воздух с -18 градусов ранним утром до -3…-9 к обеду.

На следующей неделе по ночам в среднем -10…-5, а дневные температуры едва будут достигать нулевой отметки: 19 марта до -1…-3, 20 марта +1…-4, к концу недели днем 0…-5. Текущие расчеты показывают, что к 24-25 марта ситуация сильно не изменится. Днем столбики термометров едва будут подниматься до +1, а ночью будет по-зимнему холодно: -8…-13.