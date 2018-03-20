Астрономическая весна. Когда в Москву придет настоящее тепло?

Сотрудники Московского планетария сообщили, что вечером 20 марта наступит астрономическая весна. Что это значит, а также когда жителям столицы ждать настоящего тепла, читайте в материале портала Москва 24.

Весна астрономическая Во вторник, 20 марта в 19:15 по Москве наступит весеннее равноденствие. В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное.

В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном — осень. 20 марта в любой точке земного шара, день и ночь длятся по 12 часов.

Солнце 20 марта, в день весеннего равноденствия находится в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта, оно восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе.

Во времена, когда еще не было календарей, считалось, что именно с этого дня в природе начинаются обновления: тает снег, набухают почки на деревьях, птицы возвращаются с юга, ударяет первый весенний гром. Так ли это на самом деле порталу Москва 24 рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Климатическая весна

"Климатическая весна в Москве наступает 28 марта. Это означает переход среднесуточной температуры через ноль градусов в сторону положительных значений. Учитывая, что на текущий момент март отстает от климата примерно на пять градусов, то можно говорить, что в этом году весна начнется примерно на неделю позже. Однозначно в апреле. Где-нибудь в середине первой декады апреля", — рассказал Михаил Леус.

По его словам, в этом сезоне внезапные снегопады уже не предвидятся. «Снегопадов сильных уже не будет. Потому что осадки будут идти в виде мокрого снега и дождей», — пояснил метеоролог.

"Если говорить о ближайших десяти днях, практически до конца марта — в Москве во вторник, среду и четверг, ночные температуры будут в пределах –6.. –9 градусов, днем около ноля. Во вторник — без осадков, в среду-четверг возможны слабые осадки", — рассказал Леус.

По его словам, в пятницу и субботу ночные температуры в Москве будут около –2.. –4, днем 0.. +1 градус. Временами возможны также осадки в виде снега или мокрого снега. «Но о сильных снегопадах говорить не стоит. В пятницу ожидается чуть больше осадков и то — всего лишь два-три миллиметра. Это очень мало», — отметил синоптик.

Леус добавил, что начало следующей недели вновь будет примерно такое же, как 18-19 марта — с достаточно холодными ночами (около –7.. –9 градусов) и слабоположительными температурами 0.. +2 градуса в дневные часы.

Гриппа нет Затянувшаяся зима не повлияла на эпидемиологическую ситуацию по гриппу в городе. По словам экс-главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям департамента здравоохранения Москвы Николая Малышева, в столице нет эпидемии гриппа.

"В этом году эпидемии гриппа не было и в этом сезоне уже не ожидается. Эпидемиологическая обстановка в городе сейчас спокойная", — рассказал эксперт.

В столичном Роспотребнадзоре подтверждают, что число заболевших в городе гриппом и ОРВИ ниже расчетных эпидемических пороговых величин.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве по совокупному населению на 10-й неделе 2018 года ниже эпидпорога на 44,3% (на предыдущей неделе — на 30,2%). Уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в городе также снижается, показатель заболеваемости не превышает средние многолетние значения", — пояснили в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя в период повышенной заболеваемости следует уделять внимание методам профилактики гриппа и ОРВИ:

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте; Пользуйтесь маской в местах скопления людей; Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют; Употребляйте в пищу больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон); Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь; Увлажняйте воздух; Регулярно делайте влажную уборку; Ешьте больше блюд с добавлением чеснока и лука; Если в семье или на работе кто-то заболел гриппом, начинайте принимать противовирусные препараты для профилактики. Не забудьте уточнить у врача противопоказания.