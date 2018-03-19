Ленобласть ожидает не по-весеннему прохладная неделя

Согласно прогнозу авторитетного норвежского метеосервиса YR.no, ближайшая неделя в Ленинградской области не будет ощущаться весенней.

Так, в среду, 21 марта дневная температура местами по области опустится до отметки в -12 градусов. Такая же погода прогнозируется в субботу, 24 марта. При этом синоптики также не исключают появления осадков в виде снега и мокрого снега. Таким образом, гололёд на дорогах Ленобласти пока не растает, в связи с чем автолюбители и пешеходы должны обратить внимание на собственные маршруты и быть осторожнее.