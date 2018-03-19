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Ленобласть ожидает не по-весеннему прохладная неделя
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Ленобласть ожидает не по-весеннему прохладная неделя 

Ivyborg.ru 5 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Согласно прогнозу авторитетного норвежского метеосервиса YR.no, ближайшая неделя в Ленинградской области не будет ощущаться весенней.
Так, в среду, 21 марта дневная температура местами по области опустится до отметки в -12 градусов. Такая же погода прогнозируется в субботу, 24 марта. При этом синоптики также не исключают появления осадков в виде снега и мокрого снега. Таким образом, гололёд на дорогах Ленобласти пока не растает, в связи с чем автолюбители и пешеходы должны обратить внимание на собственные маршруты и быть осторожнее.
Однако не стоит впадать в зимнюю спячку вновь: если верить норвежским специалистам, уже в понедельник, 26 марта, столбик термометра поднимется до дневных +2 и начнётся весенняя оттепель. Следом за этим 27 марта в Петербург и Ленобласть могут прийти первые полноценные дожди.
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