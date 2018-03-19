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Казанские компании больше 430 раз нарушили сроки уборки снега с улиц и крыш
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Казанские компании больше 430 раз нарушили сроки уборки снега с улиц и крыш 

АиФ Казань 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
Свыше 430 нарушений при очистке улиц и крыш от снега и наледи этой зимой выявила административно-техническая инспекция Казани, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.
Больше всего протоколов — 60% — сотрудники УАТИ составили в отношении коммерческих организаций. Лидерами по нарушениям сроков уборки снега и наледи, а также по использованию неприспособленных площадок для складирования снега стали продуктовые магазины известных сетей и аптеки.
Несчастных случаев из-за схода с крыш снега и наледи этой зимой в Казани не было. Однако за плохую очистку кровель 138 протоколов составили на управляющие компании. Среди антилидеров — УК «ЖКХ Авиастроительного района», «Заречье», «Дербышки», «Жилище и комфорт», «Слобода».
Напомним, по итогам плана «Буран» в Казани определили районы, где хуже всего убирают дворы.
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