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В Пермском крае температура опустилась ниже -30 градусов
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В Пермском крае температура опустилась ниже -30 градусов 

АиФ Пермь 5 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае зафиксированы новые температурные рекорды. Минувшая ночь стала самой морозной для марта за последние 19 лет.
«Впервые с 1999 года во второй половине марта в Пермском крае температура упала ниже -30 градусов (в Ныробе ночной минимум составил -31,2). Почти на всей территории края ночью было холоднее -20. А вчерашний день в Перми стал самым холодным для второй половины марта опять же с 1999 года», — сообщает специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
При этом на юге Пермского края зафиксированы сильные снегопады. В некоторых районах выпало до половины месячной нормы осадков (до 15 мм за 12 часов в Октябрьском).
К таким аномалиям привели арктическое вторжение и южный циклон.
«На этом период аномальных холодов в Пермском крае завершается, хотя температура и останется заметно ниже нормы. Лишь север Республики Коми и Ненецкий АО продолжат удивлять аномальными морозами до -35…-40 в течение всей предстоящей недели», — говорит Андрей Шихов.
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