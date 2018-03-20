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Астрономическая весна в Воронежской области начнётся морозами
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Астрономическая весна в Воронежской области начнётся морозами 

Вести Воронеж 5 часов назад
Фото: Вести Воронеж
В ближайшее время рассчитывать на потепление не стоит. Астрономическая весна, которую также называют днём весеннего равноденствия, наступит в Воронежской области в 19:15 вторника, 20 марта. Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечёт небесный экватор и перейдёт из Южного полушария небесной сферы в Северное. Теперь в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном — осень. В дни равноденствий Солнце будет восходить точно на востоке и заходить точно на западе, находясь ровно по 12 часов над и под горизонтом, то есть день станет равен ночи, уточнили в Московском планетарии. Астрономическая весна продолжится до дня летнего солнцестояния. Во времена, когда еще не было календарей, считалось, что именно со дня равноденствия в природе начинаются обновления: тает снег, набухают почки на деревьях, птицы возвращаются с юга. Однако рассчитывать на резкое потепление жителям Воронежской области пока не стоит, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в региональном гидрометцентре. Температура будет ниже климатической нормы на 5-8 градусов до конца марта. Настоящее потепление придёт в область уже в начале апреля. При этом в гидрометцентре отметили, что подобная погода считается холодной, но не аномальной. Самая низкая температура 20 марта наблюдалась в Воронежской области в 1958 году. Тогда столбики термометров показали отметку в -24 градуса. Дарья Крымова
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