Астрономическая весна в Воронежской области начнётся морозами

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В Воронеже пассажирам пришлось толкать застрявшие в снегу «ПАЗы»: видео появилось в сети

В сети появилось эффектное видео с видами Воронежа в самые холодные дни зимы

Не хочу в Воронеж: 20 фото ледяного «апокалипсиса» из соцсетей