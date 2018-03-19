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Рейсы в Салехард из Рощино задерживаются из-за непогоды
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Рейсы в Салехард из Рощино задерживаются из-за непогоды 

ИА Север-Пресс 6 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
В аэропорту Рощино города Тюмени сегодня самолеты выпускают с задержкой. Рейс на Бованенково задержался в аэропорту на три с половиной часа.
Он должен был вылететь в 06:45, но только в 10:30 началась посадка на борт.
Всего восемь рейсов задерживают по метеоусловиям. В Салехард два борта должны были вылететь в 07:00, фактически в 10:30 завершилась регистрация пассажиров. Как сообщили в Рощино, пока полной отмены рейсов нет.
Отметим, сегодня, 19 марта, в Тюмени, столбики термометров показывают минус 11 градусов, скорость западного ветра составляет 10 метров в секунду, идет снег, плохая видимость.
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