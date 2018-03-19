Ветер повредил кровлю торгового комплекса в Миассе 

Ветер утром 19 марта повредил часть кровли крупного торгово-развлекательного комплекса в Миассе, фотографиями горожане поделились в соцсети.
«Ладно хоть пострадавших нет, кровля вроде профнастил», — написал в комментариях один из участников обсуждения.
Напомним, ранее в ГУ МЧС по Челябинской области жителей региона предупредили об ухудшении погоды ночью и утром 19 марта: на Южном Урале прогнозировали усиление ветра до 25 м/с, а также снегопады и гололёд. Последнее челябинские автомобилисты успели испытать на себе: утром загруженность дорог областного центра оценивалась в 8 баллов, в разных районах произошли несколько дорожных аварий. В Соседней Курганской области по трассам временно ограничено движение грузовиков и рейсовых автобусов.