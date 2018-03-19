Ветер повредил кровлю торгового комплекса в Миассе

Ветер утром 19 марта повредил часть кровли крупного торгово-развлекательного комплекса в Миассе , фотографиями горожане поделились в соцсети.

«Ладно хоть пострадавших нет, кровля вроде профнастил», — написал в комментариях один из участников обсуждения.