Челябинск встал в восьмибалльных пробках

Затруднен проезд по улице Братьев Кашириных, Свердловскому проспекту, проспекту Победы, проспекту Ленина и автодороге «Меридиан». Автомобили движутся со скоростью не более 7 км/час.

Утром в городе произошло более десятка аварий. Кроме того, в соцсетях водители жалуются на неработающие светофоры и гололедицу.

Напомним, вчера пресс-служба УпрДор «Южный Урал» разослала предупреждение о резком ухудшении погоды на Южном Урале. Ведомство предупредило, что ночью и днем 19 марта ожидается очень сильный снегопад, гололед, местами метели, на дорогах снежные заносы. Скорость ветра — до 20-25 м/с.