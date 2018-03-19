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Челябинск встал в восьмибалльных пробках
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Челябинск встал в восьмибалльных пробках 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Затруднен проезд по улице Братьев Кашириных, Свердловскому проспекту, проспекту Победы, проспекту Ленина и автодороге «Меридиан». Автомобили движутся со скоростью не более 7 км/час.
Утром в городе произошло более десятка аварий. Кроме того, в соцсетях водители жалуются на неработающие светофоры и гололедицу.
Напомним, вчера пресс-служба УпрДор «Южный Урал» разослала предупреждение о резком ухудшении погоды на Южном Урале. Ведомство предупредило, что ночью и днем 19 марта ожидается очень сильный снегопад, гололед, местами метели, на дорогах снежные заносы. Скорость ветра — до 20-25 м/с.
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