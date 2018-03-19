В Волгограде 70 специальных машин вышло на уборку дорог

Около 70 единиц техники обрабатывало реагентами и чистило магистрали Волгограда 18 марта из-за снегопада.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в результате противогололедной обработки дорог, предотвращающей снежный накат, на проезжей части образовалась «каша». Подтаявший снег и остатки реагентов попытались убрать до начала часа пик. В первую очередь коммунальщики убрали основные магистрали города, а также маршруты проезда общественного транспорта и остановки. «После этого они перейдут к очистке второстепенных дорог и улиц внутрирайонного значения, а затем сосредоточатся на вывозе снежных валов, сформированных вдоль обочин», — заявили в мэрии. Кроме того, около 2 000 дворников вышли на уборку внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров.

Добавим, что количество осадков, выпавших за первую половину суток 18 марта, составило шесть миллиметров — это около 25% среднемесячной нормы. За минувшую ночь, по предварительным данным, в областном центре выпало еще столько же — снегопад продолжался до утра.