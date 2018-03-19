В Ростове ожидается усиление ветра. Горожан предупреждают об опасности

По информации Ростовского гидрометцентра в городе в ночь на 19 марта и в течении дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром до 24 м/с. Также прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах возможно образование гололедицы, сообщает пресс-служба Ростова.

Есть вероятность перехлестов и обрывов проводов, падение веток, деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП и травм.