Ещё
В Ростове ожидается усиление ветра. Горожан предупреждают об опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове ожидается усиление ветра. Горожан предупреждают об опасности 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации Ростовского гидрометцентра в городе в ночь на 19 марта и в течении дня ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром до 24 м/с. Также прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах возможно образование гололедицы, сообщает пресс-служба Ростова.
Есть вероятность перехлестов и обрывов проводов, падение веток, деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш, увеличение числа ДТП и травм.
«ФедералПресс» напоминает, что день выборов в Ставрополье отметится летней погодой.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Миассе у «Слона» сорвало крышу В аэропорту Рощино из-за метели задерживаются рейсы на Ямал В день выборов в Екатеринбурге вывезли больше пяти тысяч тонн снега
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»514
Еще одна страна вышлет российских дипломатов474
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина261
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»185
Панин опубликовал голое селфи c барышней51
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение