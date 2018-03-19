Большая вода будет? Челябинская область готовится к весеннему паводку

Вопросы, которые планируется обсудить:

Прогноз паводка в Челябинской области? Как повлияла малоснежная зима?

В каких районах Челябинской области ожидается наиболее сложная ситуация?

Ожидаются ли большие снегопады, дожди, которые могут усугубить ситуацию с паводком?

Как спасатели (МЧС) готовятся к паводку? Какие меры предприняты уже сейчас, что готовится?

Какие меры принимает правительство области для минимизации ущерба? Что сделано в 2017 году, будет сделано в 2018? Какая защита (страховка) предусмотрена для жителей пострадавших от подтоплений в половодье?

Как обстоят дела с гидротехническими сооружениями, дамбами? В каком они состоянии?

Особое место в период половодья уделяется качеству воды? Справляются ли очистные сооружения, буквально в прошлом году Дубровский низко оценил состояние очистных сооружений Чебаркуля?

Растёт ли потребление воды жителями области, промпредприятиями?

Грозит ли Челябинску дефицит питьевой воды, который в конце прошлого года наблюдался Екатеринбурге?

О качестве воды из-под крана и жалобах населения? Стало ли их больше по сравнению с прошлым годом? Какие районы области испытывают трудности с качеством воды? Есть ли районы, населенные пункты, которые существуют на привозной воде?

Правильная очистка воды существует или лучше пить воду в бутылках?

К разговору приглашены:

— Устинов Валерий Алексеевич, заместитель министра общественной безопасности Челябинской области;

— Второва Анна Ивановна, главный специалист эксперт отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Челябинской области;

— Романова Галина Васильевна, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Челябинской области;