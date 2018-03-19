Большая вода будет? Челябинская область готовится к весеннему паводку 

Вопросы, которые планируется обсудить:
Прогноз паводка в Челябинской области? Как повлияла малоснежная зима?
В каких районах Челябинской области ожидается наиболее сложная ситуация?
Ожидаются ли большие снегопады, дожди, которые могут усугубить ситуацию с паводком?
Как спасатели (МЧС) готовятся к паводку? Какие меры предприняты уже сейчас, что готовится?
Какие меры принимает правительство области для минимизации ущерба? Что сделано в 2017 году, будет сделано в 2018? Какая защита (страховка) предусмотрена для жителей пострадавших от подтоплений в половодье?
Как обстоят дела с гидротехническими сооружениями, дамбами? В каком они состоянии?
Особое место в период половодья уделяется качеству воды? Справляются ли очистные сооружения, буквально в прошлом году Дубровский низко оценил состояние очистных сооружений Чебаркуля?
Растёт ли потребление воды жителями области, промпредприятиями?
Грозит ли Челябинску дефицит питьевой воды, который в конце прошлого года наблюдался Екатеринбурге?
О качестве воды из-под крана и жалобах населения? Стало ли их больше по сравнению с прошлым годом? Какие районы области испытывают трудности с качеством воды? Есть ли районы, населенные пункты, которые существуют на привозной воде?
Правильная очистка воды существует или лучше пить воду в бутылках?
К разговору приглашены:
— Устинов Валерий Алексеевич, заместитель министра общественной безопасности Челябинской области;
— Второва Анна Ивановна, главный специалист эксперт отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Челябинской области;
— Романова Галина Васильевна, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Челябинской области;