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Волгоград начал новую неделю с занесенных снегом дорог
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Волгоград начал новую неделю с занесенных снегом дорог 

v1.ru 6 часов назад
Фото: v1.ru
Волгоградские автомобилисты рассказали о заметенных снегом дорогах, которые грозят заносами и авариями.
— Со вчерашнего вечера водители успели прикатать обрушившийся на магистрали снег. Но ситуацию это не спасло — из-за снежных «барханов» машину заносит на поворотах, — делится впечатлениями от утренней езды автомобилист Илья Скорнин. — Первая и Вторая Продольные выглядят неплохо, а вот все дороги-дублеры до сих пор спят под снегом.
В пресс-службе администрации Волгограда отчитываются о работе коммунальщиков, которые после вернувшейся в город непогоды чистили дороги в круглосуточном режиме.
— По дорогам Волгограда ездили 75 коммунальных машин. Им помогли и 90 рабочих, — прокомментировали в пресс-службе мэрии. — В первую очередь они обрабатывают основные магистрали, подъемы, спуски и перекрестки. Дворники спасают от гололеда пешеходные дорожки и тротуары, ведущие к школам и поликлиникам. За ночь коммунальщики высыпали на дороги не одну сотню тонн песко-соляной смеси.
Накануне вечером из-за разыгравшейся стихии волгоградским автомобилистам посоветовали не садиться за руль. Из-за низовой метели проезд по некоторым участкам дороги оказался невозможен.
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