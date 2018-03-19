Прогноз погоды. Приход астрономической весны

Утро понедельника, 19 марта, прохладное и бодрящее: на термометрах -11…-15°С, сильный ветер обжигает щёки. Яркое солнце днём разогреет воздух до -2…-5°С, но и юго-западный ветер ещё больше усилится, сообщает Погода. НН.ру — до 6–7 м/с, с порывами 11–13 м/с, поэтому особого тепла ощущаться не будет Вечером -4…-7°С, сильный ветер сохранится, появится небольшая облачность. Ночью -10…-14°С.

Во вторник, 20 марта, утром на термометрах -9…-13°С, ветер всё ещё юго-западный, чуть слабее, но такой же неприятный. День будет ясный, солнце подгонит столбики термометров вверх — до -1…-4°С. Атмосферное давление пониженное, около 746 мм. рт. ст. Вечером снова набегут небольшие облачка, температура понизится до -4.. -6°С.

По народному календарю — Василий Капельник: «С крыш капает, а за нос цапает». С Василия весна идёт, считали наши предки. А ещё 20 марта считается днём прихода астрономической весны, днём весеннего равноденствия — когда сезоны по-настоящему начинают сменять друг друга, а день максимально сравнивается с ночью. Считается, что этот день магический — он максимально наполнен позитивной энергией. Проведите его с пользой!

Утро среды, 21 марта, будет уже облачным, хотя и солнце не торопится прятаться от нас. На термометрах -8…-10°С, а вот ветра практически не будет. Днём небо покроется более плотными облаками, потеплеет до -3°С, атмосферное давление ещё опустится. Вечером -3…-6°С, ветер завернёт с востока, и синоптики не исключают небольшой снег.

Наши предки ждали в этот день прилёта жаворонков, которые должны принести солнышко. Но мы их не будем торопить — пусть дождутся устойчивого тепла.