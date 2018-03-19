Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях в Югре

Синоптики Ханты-мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что 19 и 20 марта в Югре ожидаются опасные погодные явления.

В эти дни на территории округа ожидается очень сильный снег, очень сильный ветер порывами до 21-26 м/с; метель, на дорогах снежные заносы, по южным и восточным районам гололедные явления.

19 марта — снег различной интенсивности, местами сильный. Ветер переменных направлений порывистый до 17-22 м/с. Температура ночью -13, -18 ºС, при прояснении -22, -27ºС, по югу до -8 ºС, днем -6, -11 ºС, по западу и северу до -13, -18 ºС, по югу 0, -5 ºС.

20 марта — ветер юго-западный порывистый. Температура ночью -16, -21 ºС, местами до -24, -29 ºС, днем -4, -9 ºС, местами -13, -18 ºС. 21 марта — ветер ночью западный, днем северо-западный порывистый. Температура ночью -11, -16 ºС, местами -20, -25 ºС, днем -4, -9 ºС, местами -13, -18 ºС.