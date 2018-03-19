8-балльные пробки образовались на дорогах Челябинска утром 19 марта

Загруженность дорог Челябинска утром 19 марта оценивается в 8 баллов, такие данные приводит сервис «Яндекс. Пробки».

Наибольшие затруднения наблюдаются на нескольких участках улицы Братьев Кашириных, а также проспекте Победы, проспекте Ленина и автодороге «Меридиан» — скорость потока не превышает 7 км/ч. Движение затрудняют как гололёд на дорогах, так и более десятка автомобильных аварий. Кроме того, автомобилисты сообщают об отключении светофоров на некоторых перекрёстках.

«Кашириных/Косарева не работает светофор. Все едут как бессмертные. Сограждане, аккуратнее», — предупредил других водителей в соцсети один из жителей города.