В Оренбурге снова плохая погода 

В Оренбурге в ближайшие сутки, 19 марта, ожидается резкое ухудшение погоды.
Центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что местами по области ожидается гололед, изморозь и налипание мокрого снега. В том числе, уже 20 марта ожидается снова сильный снегопад.
МЧС рекомендует водителямуделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе. Двигаться следует со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках. При движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается.