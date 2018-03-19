В Оренбурге снова плохая погода

Оренбурге в ближайшие сутки, 19 марта, ожидается резкое ухудшение погоды.

Центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что местами по области ожидается гололед, изморозь и налипание мокрого снега. В том числе, уже 20 марта ожидается снова сильный снегопад.