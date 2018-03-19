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В Оренбурге снова плохая погода
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В Оренбурге снова плохая погода 

ProOren 11 часов назад
Фото: ProOren
В Оренбурге в ближайшие сутки, 19 марта, ожидается резкое ухудшение погоды.
Центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что местами по области ожидается гололед, изморозь и налипание мокрого снега. В том числе, уже 20 марта ожидается снова сильный снегопад.
МЧС рекомендует водителямуделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе. Двигаться следует со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках. При движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается.
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