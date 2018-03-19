Весна не спешит: рабочая неделя на Орловщине начнётся с мороза

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 19 марта, в Орловской области сохранится морозная погода. Днём ожидается переменная облачность. Ночью осадков не наблюдалось. Днем местами в отдельных районах возможен небольшой снег. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составила-14.. -19°С, в низких местах до -24°С. Днем столбики термометров покажут -7.. -12°С. Атмосферное давление 745 мм р/с, в течение дня будет слабо расти и к вечеру достигнет 746 мм р/с. Сообщение Весна не спешит: рабочая неделя на Орловщине начнётся с мороза появились сначала на РИА 57.