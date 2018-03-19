Ещё
Весна не спешит: рабочая неделя на Орловщине начнётся с мороза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весна не спешит: рабочая неделя на Орловщине начнётся с мороза 

РИА 57 8 часов назад
Фото: РИА 57
По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 19 марта, в Орловской области сохранится морозная погода.
Днём ожидается переменная облачность. Ночью осадков не наблюдалось. Днем местами в отдельных районах возможен небольшой снег.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составила-14.. -19°С, в низких местах до -24°С. Днем столбики термометров покажут -7.. -12°С. Атмосферное давление 745 мм р/с, в течение дня будет слабо расти и к вечеру достигнет 746 мм р/с.
Сообщение Весна не спешит: рабочая неделя на Орловщине начнётся с мороза появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
МЧС предупреждает орловцев о морозах Чиновники отчитались об усиленной уборке снега в Орле В Орловскую область возвращаются крепкие морозы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»514
Еще одна страна вышлет российских дипломатов474
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина261
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»185
Панин опубликовал голое селфи c барышней51
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение