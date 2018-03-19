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Выдыхайте: снегопады в Екатеринбурге отступят к середине недели
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Выдыхайте: снегопады в Екатеринбурге отступят к середине недели 

e1.ru 8 часов назад
Фото: e1.ru
Зима в Екатеринбурге не сдаётся и снова даёт понять марту, кто тут главный. В выходные прошёл такой снегопад, какие за всю зиму были всего несколько раз.
По данным Уральского гидрометцентра, осадки отступят уже к середине рабочей недели. Снег обещают до вторника, после чего осадки прекратятся и станет потеплее.
— В ближайшие дни сильного потепления не ждём, пока погода будет зимней. Потеплее будет только днём, ночами так же холодно, — рассказала Е1.RU главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.
Самым холодным и снежным днём станет понедельник. Сегодня, 19 марта, по Свердловской области действует штормовое предупреждение — возможны сильные метели, заносы на дорогах.
Подробный прогноз погоды на ближайшие дни:
В понедельник, 19 марта: облачно с прояснениями, ночью сильный, днем небольшой снег. Метель, на дорогах снежные заносы. Днём -6… -8 °C. Ветер северо-западный 7–12 метров в секунду, порывы до 15–18 метров в секунду.
Во вторник, 20 марта: переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без осадков. Ночью -11… -13 °C, днём 0… -2 °C. Ветер западный 5–10 метров в секунду, ночью порывы до 13 метров в секунду.
В среду, 21 марта: облачно с прояснениями, без осадков. Ночью -11… -13 °C, днём -1… +1 °C. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду.
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