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Погода в Новосибирске 19-22 марта: ледяной дождь и ветер
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Погода в Новосибирске 19-22 марта: ледяной дождь и ветер 

Все новости Новосибирской области 8 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Плюсовая температура днем сменится на минус в Новосибирске. Начиная со вторника, ожидается резкое похолодание до -6, а в ночные часы — до -16.
— Ждем ухудшения погодных условий в связи с перемещением глубокого циклона со среднего Урала на восток и северо-восток Сибири. Ожидаются перепады давления, увеличение облачности, осадки, снег, мокрый снег. Увеличение скорости ветра до 20-25 м/с. На 20 марта рассматриваем вопрос объявления штормового предупреждения, — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
20 марта в дневные часы -5…+5, ночью до -22 градусов. 21-22 марта днем ожидается -8…+3, в ночные часы -16 и ниже.
По данным Яндекс. Погода ситуация несколько более позитивная. В понедельник 19 марта днем +3, ночью похолодание до — 9. 20 марта днем -6, ночью -10 градусов. В среду уже потепление до -3, ночью до -8. Во вторник и среду ожидаются осадки в виде снега, сильный ветер. И 22 марта в четверг днем вновь плюсовая температура до 0…+1.
По данным Gismeteo, во вторник температура воздуха все еще будет в пределах 0…-2 градуса, ожидается дождь со снегом. В среду похолодание до -2. в Ночные часы -8 градусов, в четверг потепление до +4 днем.
На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.
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