Ещё
Объявлено штормовое предупреждение: ночью в область придёт ветер до 27 м/с
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объявлено штормовое предупреждение: ночью в область придёт ветер до 27 м/с 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение на 20 марта — сегодня ночью в Новосибирске и области начнёт дуть сильный ветер.
Утром синоптики прогнозировали, что самые сильные порывы ветра будут достигать в области 25 м/с. Позже прогноз уточнили — сейчас по региону ожидается 17–22 м/с, в порывах до 22–27 м/с, а в Новосибирске в порывах до 24–25 м/с.
«Мы увидели глубокий циклон, который с Урала и Зауралья идёт стремительно на восток, северо-восток с атмосферными контрастными фронтами, спаренной системой холодных фронтов, большими перепадами давления», — пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Кроме того, местами будут смешанные осадки мокрого снега и дождя, переходящие в снег. Новосибирцев также предупреждают о гололедице и снежных заносах.
Ветер ослабнет к завтрашнему вечеру, предполагают синоптики.
ngs.ru: последние новости
Морозы слабеют: к концу неделе в области будет до +2 градусов В центре на молодого новосибирца с крыши упала глыба снега и льда Проснулись и ползут: новосибирец поймал первого в сезоне клеща
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»492
Еще одна страна вышлет российских дипломатов467
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина259
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»183
Панин опубликовал голое селфи c барышней51
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение