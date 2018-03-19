Объявлено штормовое предупреждение: ночью в область придёт ветер до 27 м/с

Новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение на 20 марта — сегодня ночью в Новосибирске и области начнёт дуть сильный ветер.

Утром синоптики прогнозировали, что самые сильные порывы ветра будут достигать в области 25 м/с. Позже прогноз уточнили — сейчас по региону ожидается 17–22 м/с, в порывах до 22–27 м/с, а в Новосибирске в порывах до 24–25 м/с.

«Мы увидели глубокий циклон, который с Урала и Зауралья идёт стремительно на восток, северо-восток с атмосферными контрастными фронтами, спаренной системой холодных фронтов, большими перепадами давления», — пояснил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин

Кроме того, местами будут смешанные осадки мокрого снега и дождя, переходящие в снег. Новосибирцев также предупреждают о гололедице и снежных заносах.

Ветер ослабнет к завтрашнему вечеру, предполагают синоптики.