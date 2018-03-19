Метель и ветер: как Тюмень переживает непогоду

Тюмени сегодня, 19 марта, властвует непогода. На улице поднялся сильный ветер и метет снег. Все, как и предупреждали синоптики с МЧС , объявившие вчера, 18 марта, штормовое предупреждение.

По сообщению синоптиков, сейчас в городе минус 6, а ветер достигает 11 метров в секунду. Днем станет хуже — похолодмает до минус десяти, а ветер усилится до 12-20 метров в секунду. Будьте осторожны.

Мы следим в режиме онлайн за тем, как город переживает непогоду. Делитесь своими историями, фото и видео непогоды, рассказывайте, как утром добрались на работу, отправили ли детей в школу? Пишите нам на почту, звоните и отправляйте сообщения в Viber или Telegram на номер 8-922-479-00-81 (редакция 72.ru) или 8-950-489-91-20 (Анна Яровая).