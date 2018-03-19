Ещё
Метель и ветер: как Тюмень переживает непогоду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метель и ветер: как Тюмень переживает непогоду 

72.ru 8 часов назад
Фото: 72.ru
В Тюмени сегодня, 19 марта, властвует непогода. На улице поднялся сильный ветер и метет снег. Все, как и предупреждали синоптики с МЧС, объявившие вчера, 18 марта, штормовое предупреждение.
По сообщению синоптиков, сейчас в городе минус 6, а ветер достигает 11 метров в секунду. Днем станет хуже — похолодмает до минус десяти, а ветер усилится до 12-20 метров в секунду. Будьте осторожны.
Мы следим в режиме онлайн за тем, как город переживает непогоду. Делитесь своими историями, фото и видео непогоды, рассказывайте, как утром добрались на работу, отправили ли детей в школу? Пишите нам на почту, звоните и отправляйте сообщения в Viber или Telegram на номер 8-922-479-00-81 (редакция 72.ru) или 8-950-489-91-20 (Анна Яровая).
72.ru: последние новости
Порывы ветра до 27 метров в секунду: в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение Из-за сильной метели на трассу Тюмень-Омск грузовики выпускают только колоннами Сдувает ветром на обочину: под Тюменью полицейские вытащили из кювета четыре легковушки и автобус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»524
Еще одна страна вышлет российских дипломатов482
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина266
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»185
Панин опубликовал голое селфи c барышней52
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение