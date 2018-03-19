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Дороги в аэропорт Норильска закрыты из-за метели
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Дороги в аэропорт Норильска закрыты из-за метели 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 19 марта. Дороги на севере Красноярского края из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель, основную воздушную гавань севера Красноярского края, закрыты для транспорта из-за метели, сообщила в понедельник пресс-служба краевого главка МЧС России.
С 19:00 (15:00 мск) понедельника в Норильске из-за сильного ветра и метели действует штормовое предупреждение.
"С 22:30 (18:30 мск) в целях обеспечения безопасности движения введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на федеральной автодороге А-382 Дудинка — Алыкель, протяженность участка 47 км. А так же на автодороге регионального значения Норильск — Кайеркан — Алыкель. [Причины ограничения] по метеоусловиям, низовая метель", — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что спасатели готовы развернуть два подвижных и шесть стационарных пунктов обогрева, выставлены три поста ГИБДД.
Норильск — крупнейший город на севере Красноярского края с населением около 150 тыс. человек. Аэропорт является основной воздушной гаванью, связывающей город и Таймырский район с остальными регионами страны.
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