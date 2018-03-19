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Повредивший теплотрассу грузовик оставил без тепла военный городок в Хабаровском крае
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Повредивший теплотрассу грузовик оставил без тепла военный городок в Хабаровском крае 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Грузовой автомобиль повредил теплотрассу в районе села Восточное в Хабаровском крае, в результате без теплоснабжения остался военный городок и школа, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого МЧС.
"В районе села Восточное проезжающим грузовым автомобилем была задета и повреждена теплотрасса, проходящая по воздуху диаметром 273 мм. В результате под отключение от теплоснабжения попала средняя школа в селе Восточное и военный городок", — говорится в сообщении.
Специалисты службы ЖКХ запустили резервную котельную, после чего температурный режим в помещениях городка и средней школы пришел в норму.
Сейчас на месте повреждения теплотрассы работает бригада тепловых сетей.
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