Повредивший теплотрассу грузовик оставил без тепла военный городок в Хабаровском крае

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Грузовой автомобиль повредил теплотрассу в районе села Восточное в Хабаровском крае , в результате без теплоснабжения остался военный городок и школа, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого МЧС.

"В районе села Восточное проезжающим грузовым автомобилем была задета и повреждена теплотрасса, проходящая по воздуху диаметром 273 мм. В результате под отключение от теплоснабжения попала средняя школа в селе Восточное и военный городок", — говорится в сообщении.

Специалисты службы ЖКХ запустили резервную котельную, после чего температурный режим в помещениях городка и средней школы пришел в норму.

Сейчас на месте повреждения теплотрассы работает бригада тепловых сетей.