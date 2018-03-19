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Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма
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Паромная переправа между Сахалином и Приморьем закрыта из-за шторма 

Федеральное агентство политических новостей 19 марта 2018
Как отмечается, в воскресенье с заходом грузопассажирского парома «Сахалина-8» в хабаровский порт Ванино в 07:30 по местному времени переправа закрылась из-за ухудшения погоды и шторма. Отмечается, что в этой местности наблюдается ветер до 25 метров в секунду, высота волн превышает шесть метров.
Улучшение погоды прогнозируется на вечер понедельник. Своего отправления из Ванино в Холмск ожидают 25 человек. В порту Холмска 17 пассажирам пришлось купить билеты на вторник. Отмечается, что скопления вагонов и автомобилей в порту Ванино нет.
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