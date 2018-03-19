Ночью в Балаково несколько микрорайонов остались без тепла

В выборную ночь произошла серьезная авария на теплосетях.

Жители сразу нескольких микрорайонов остались без отопления горячей воды. Как сообщают сами балаковцы в соцсетях, замерзают в почти 20-градусный мороз проживающие в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м и частично в 10-м микрорайонах. Это так называемая заканальная часть города с относительно нестарыми коммуникациями.

В настоящий момент теплоэнергетики экстренно устраняют последствия аварии. Ее эпицентр, судя по ремонтным работам, находится возле магазина «Романтика» в 8-м микрорайоне. Количество оставшихся без тепла домов пока уточняется.