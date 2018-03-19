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Синоптики обещают дождевой Гран-при Австралии
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Синоптики обещают дождевой Гран-при Австралии 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Метеорологический прогноз на первый гоночный уик-энд Формулы-1 в 2018 году обещает осадки в дни проведения Гран-при Австралии.
По информации синоптиков, в пятницу в Мельбурне с вероятностью в 50% будут идти дожди. Прогнозируется, что осадки выпадут в то время, когда по плану намечено проведение первой части свободных заездов.
В субботу вероятность дождей повышается до 80%, причём речь идёт о проливном дожде с грозой, из-за которого могут быть отложены или затянуты финальная тренировка или квалификация.
На день Гран-при также ожидается дождь. Осадки в воскресенье должны закончиться к старту гонки и с вероятностью в 50% дождь возобновиться примерно на середине дистанции.
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