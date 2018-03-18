Участок трассы М-5 на Южном Урале закрыли для большегрузов и автобусов 

Сегодня ночью участок трассы М-5 закрывается для большегрузов и рейсовых автобусов. В связи с непогодой ограничение в оба направления введены на отрезке от Миасса до Башкирии.
— Ограничение вводится с 23:00 18 марта на участке 1548+651 км, 1797+320 км трассы М-5 «Урал». Ориентировочное время окончания ограничения — 06:00 19 марта, — сообщили в Упрдор «Южный Урал».
В отдельных районах Челябинской области ожидается мокрый снег, гололёд и сильный ветер до 25 м/с. По прогнозам синоптиков челябинского Гидрометцентра, такая погода продержится до утра понедельника, 19 марта. МЧС объявило штормовое предупреждение.
Ночью по области ожидается -9… -14 °C, при прояснении до -19 °C. Завтра днём -4… -9 °C, облачно с пояснениями, местами сильный снег, метели. В Челябинске ночью -11… -13 °C, в понедельник -5… -7 °C.