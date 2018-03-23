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Волгоградцам обещают потепление на выходных и мокрый снег
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Волгоградцам обещают потепление на выходных и мокрый снег 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Синоптики сообщают, что 24 и 25 марта в Волгоградскую область придет тепло, а вместе с ним снова осадки.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГСМ, в субботу, 24 марта, ночью и днем возможен мокрый снег и снег с дождем. Кроме того, днем ожидается гололед, а также восточный и юго-восточный ветер 6-11м/с, местами порывы до 15м/с. Температура воздуха ночью составит -2… -7°С, местами до -12ºС. Днем потеплеет до -2… +3ºС.
25 марта пройдет без осадков. Ветер будет северный и северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью опустится до 2… -7ºС, местами до -12ºС, а днем потеплеет до -2… +3ºС.
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