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В Волгоградской области прогнозируют ледяной дождь и снегопад
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В Волгоградской области прогнозируют ледяной дождь и снегопад 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
ВОЛГОГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Управление МЧС по Волгоградской области предупредило жителей и гостей региона об ухудшении погоды в ближайшие двое суток. Синоптики прогнозируют мокрый снег, ледяной дождь и гололедицу на дорогах, сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы управления МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.
"По прогнозу синоптиков, 21 и 22 марта на территории Волгоградской области ожидается ухудшение погоды — сильные осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождем, местами метелями. В отдельных районах области — гололед, изморось, налипания мокрого снега", — сказал он.
В 30-минутной готовности находятся мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники. Спасатели рекомендуют воздержаться в ближайшие два дня от поездок на дальние расстояния на личном транспорте.
Во второй половине воскресенья в Волгоградскую и Ростовскую области вернулась зима. Температура достигла минус 8 градусов, шел дождь, который на земле превращался в лед. Из-за гололеда в понедельник временно ограничивали движение по двум федеральным трассам, в аэропорту Волгограда приводили в порядок взлетно-посадочную полосу, из-за чего летевший из Москвы самолет сел на ближайшем запасном аэродроме в Астрахани.
В Ростовской области из-за снегопада и дождя с воскресенья ограничили движение пассажирского транспорта по одному из участков федеральной трассы «Дон». Во вторник сотрудники МЧС развернули восемь мобильных пунктов обогрева для помощи водителям на трассах из-за неблагоприятных погодных условий.
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