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В МЧС рассказали, какой будет погода в Волгоградской области в ближайшие дни
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В МЧС рассказали, какой будет погода в Волгоградской области в ближайшие дни 

ria34.ru 3 часа назад
Фото: ria34.ru
В МЧС Волгоградской области рассказали о погоде в ближайшие дни.
Как сообщает региональное спасательное ведомство со ссылкой на синоптиков, 19 марта в регионе продолжатся осадки в виде снега, мокрого снега от слабого до умеренного, местами возможен сильный снег и метель.
— Прогнозируется северо-восточный и восточный ветер 6-11м/с, местами порывы будут достигать 13-18м/с, — прокомментировали в ГУ МЧС по Волгоградской области. — Ночью столбики термометров опустятся до -9…-11ºС, а днем -4…-6ºС. В утренние часы ожидаются туманы, гололед.
В МЧС добавляют, что для мониторинга обстановки на автомобильных дорогах федерального и регионального значения направлены оперативные группы. В случае необходимости будут развернуты мобильные пункты обогрева.
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