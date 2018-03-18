В МЧС рассказали, какой будет погода в Волгоградской области в ближайшие дни

Как сообщает региональное спасательное ведомство со ссылкой на синоптиков, 19 марта в регионе продолжатся осадки в виде снега, мокрого снега от слабого до умеренного, местами возможен сильный снег и метель.

— Прогнозируется северо-восточный и восточный ветер 6-11м/с, местами порывы будут достигать 13-18м/с, — прокомментировали в ГУ МЧС по Волгоградской области. — Ночью столбики термометров опустятся до -9…-11ºС, а днем -4…-6ºС. В утренние часы ожидаются туманы, гололед.

В МЧС добавляют, что для мониторинга обстановки на автомобильных дорогах федерального и регионального значения направлены оперативные группы. В случае необходимости будут развернуты мобильные пункты обогрева.