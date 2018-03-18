Погода готовит крайне неприятное для жителей Приморья

Атмосферный фронт циклона, смещающийся с Хабаровского края на Приморье принесет в наш регион очередное похолодание, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Погода 25 регион».

По данным прогноза, вместе с похолоданием усилится и северный ветер.

«Самой холодной будет ночь на вторник, столбики термометра местами опустятся ниже минус 20 градусов. Днем на большей части края будут отрицательные температуры, лишь местами слабая оттепель», — говорится в прогнозе.

Отмечается, что заток холода прекратится в середине недели, и температуры, как ночные, так и дневные, начнут подниматься. Во второй половине недели на большей части края днем установятся плюсовые температуры.