Спасатели следят за обстановкой на дорогах Волгоградской области

Оперативные группы отрядов ФПС наблюдают за обстановкой на магистралях федерального и регионального значения в Волгоградской области в связи с непогодой.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном ГУ МЧС, мобильные пункты обогрева находятся в готовности к применению. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют местным жителям по возможности воздержаться от поездок на личном авто, особенно ночью и утром. Кроме того, волгоградцев просят соблюдать правила личной безопасности при гололедице.

Отметим, что, по данным регионального ЦГМС, 19 марта на территории Волгоградской области будут продолжаться метель, осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер ожидается северо-восточный и восточный 6-11м/с, местами порывы до 13-18м/с. Температура воздуха ночью составит -9… -11ºС, а днем -4… -6ºС. Утром возможны туманы, гололед.