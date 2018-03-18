Волгоградские трассы заметает снегом: водителей просят отсидеться дома

Волгоградской области в связи с ухудшением погодных условий усиливают работу дорожных служб. Сейчас дороги региона заметает низовая метель. Местами проезд почти невозможен.

— На подведомственных «Азову» трассах А-260, Р-22 «Каспий» к Элисте , а также на участке трассы Р-22 от Волгограда в направлении Астрахани дежурит 20 единиц техники, — рассказала V1.ru пресс-секретарь управления автодорог «Азов» Инна Манафова. — Все участки непрерывно обрабатываются противогололедной смесью. Только за сегодня песка и соли на волгоградские трассы высыпано около 1650 тонн.

Ограничений движения по трассам нет, но водителей все просят воздержаться от дальних поездок. По прогнозу Гидрометцентра, улучшений погоды до утра 19 марта не ожидается.