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В Казани продолжают восстанавливать котельную на Портовой
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В Казани продолжают восстанавливать котельную на Портовой 

Казанский Портал 4 часа назад
Фото: ИА "Тема Казань"
В Вахитовском районе Казани продолжаются восстановительные работы на котельной по улице Портовая, 17. Газопровод, а также два из четырех котлов уже вернули к жизни.
Для нормальной работы автоматики нужна плюсовая температура, поэтому идет монтаж временного укрытия здания. Когда его накроют, температуру под шатром поднимут с помощью тепловых пушек, и два котла будут растоплены.
В субботу ночью в котельной на Портовой частично обрушились стена и кровля. Произошла утечка газа, но пожара не было. Котельную отключили от газоснабжения и остановили. Без отопления остались 12 домов, в которых проживают более 1 500 человек, и детский сад. Тепло в дома подали только к концу дня.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за нестабильного грунта.
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