Ещё
На Кубани ожидаются гроза и усиление ветра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани ожидаются гроза и усиление ветра 

Новая Кубань 20 марта 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня ожидаются дожди, гололед на дорогах, усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем по северу 7-12°С тепла, по югу +13-18°С, местами потепление до +22°С. Ночью 5-10°С тепла, в северных районах края местами ожидается похолодание до -2°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
На Черноморском побережье местами дождь, возможна гроза. Ночью 5-10°С тепла, днем +13-18°С, по югу ночью +7-12°С, днем +17-22°С.
В Краснодаре сегодня потеплеет до +18°С, ночью отметки термометров покажут +9°С. В конце рабочей недели в краевой столице прогнозируется снегопад.
На Кубани в ближайшие два дня ожидаются дожди, в горных района — мокрый снег и снег.
Новая Кубань: последние новости
Погода на Кубани: ночные морозы, утренние туманы и отсутствие дождей Экстренное заседание Совбеза ООН: доводы России и Великобритании Автомобиль-беспилотник Uber сбил насмерть пешехода
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»68
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом172
Россиян ждет повышение подоходного налога
Украина назло России уничтожила свою промышленность392
Видео
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
20:00
Суд по делу Рыбки и Лесли перенесли
Шоу-бизнес Происшествия
00:34
У преследуемого Панина больше нет сил
Шоу-бизнес
03:08
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Новости Москвы Погода
01:28
Пилот чудом избежал катастрофы
Происшествия
00:53
Народ в ужасе от ритуала с ребенком Рапунцель
Шоу-бизнес
01:00
Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу
Шоу-бизнес
00:18
Девочка, угрожающая губернатору Московской области, попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение