На Кубани ожидаются гроза и усиление ветра

Краснодар . 20 марта — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня ожидаются дожди, гололед на дорогах, усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем по северу 7-12°С тепла, по югу +13-18°С, местами потепление до +22°С. Ночью 5-10°С тепла, в северных районах края местами ожидается похолодание до -2°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

На Черноморском побережье местами дождь, возможна гроза. Ночью 5-10°С тепла, днем +13-18°С, по югу ночью +7-12°С, днем +17-22°С.

В Краснодаре сегодня потеплеет до +18°С, ночью отметки термометров покажут +9°С. В конце рабочей недели в краевой столице прогнозируется снегопад.

На Кубани в ближайшие два дня ожидаются дожди, в горных района — мокрый снег и снег.