Бухарест завалило снегом, самолеты не взлетают, а в школах отменяют занятия

КИШИНЕВ , 18 мар — Sputnik . Тревожная ситуация складывается в Бухаресте , а метеорологам нечем порадовать жителей столицы Румынии . С полудня воскресенья и как минимум, весь понедельник погода останется морозной. Ночные заморозки достигнут —5 градусов по Цельсию, сообщает ro.sputnik.md.

Метеоусловия осложняются осадками, которые идут то в виде дождя с наледью, то в виде снега. Дороги превращаются в каток, число обращений в больницы с травмами, полученными от падений, возросло. А учитывая сильный ветер, который достигает 55 км/ч и превращает минусовые температуры, по ощущениям, почти в арктические, жителям Бухареста можно только посочувствовать.

В международном аэропорту имени Анри Коандэ уже к середине воскресенья из-за обледенения взлетных полос были отменены не менее 10 рейсов, что затронуло около 1500 пассажиров. А мэр Бухареста Габриэла Фиря заявила, что в понедельник и вторник занятия в столичных школах будут отменены. Возможно, школы придется держать закрытыми и дольше, заметила она.

По прогнозам метеорологов, в понедельник максимальная температура в столице Румынии будет не выше —1 градуса по Цельсию, а минимальная —4… —3 градуса. Во вторник возобновятся осадки, и Бухарест снова заметет снегом.