Новая рабочая неделя в Красноярске обещает быть тёплой — до +11 градусов

Новая рабочая неделя будет тёплой и пасмурной, всю неделю днём столбик термометра будет показывать плюсовую температуру. Такие данные приводит сайт Гисметео.

Если начало недели будет солнечной, понедельник до +10, то к середине набегут тучи и пойдёт с нег с дождём. При этом ночные температуры будут по-прежнему минусовыми, поэтому красноярские метеорологи предупреждают о гололедице, особенно в утренние часы. Также на реках начинается подвижки кромки льда.