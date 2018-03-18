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Новая рабочая неделя в Красноярске обещает быть тёплой — до +11 градусов
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Новая рабочая неделя в Красноярске обещает быть тёплой — до +11 градусов 

АиФ Красноярск 8 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Новая рабочая неделя будет тёплой и пасмурной, всю неделю днём столбик термометра будет показывать плюсовую температуру. Такие данные приводит сайт Гисметео.
Если начало недели будет солнечной, понедельник до +10, то к середине набегут тучи и пойдёт с нег с дождём. При этом ночные температуры будут по-прежнему минусовыми, поэтому красноярские метеорологи предупреждают о гололедице, особенно в утренние часы. Также на реках начинается подвижки кромки льда.
К выходным усилится ветер — до 20 м/с. А на севере Красноярского края — Таймыр, Эвенкия, Туруханский район, ветер уже дует, и в начале недели также будет сильным 17-20 с с порывами до 24.
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