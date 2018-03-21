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Волгоград продолжит заметать метелями и засыпать снегом
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Волгоград продолжит заметать метелями и засыпать снегом 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
До начала выходных Волгоград продолжит засыпать снегом вперемешку с дождем. Волгоградские синоптики уверены, что горожанам еще рано ждать и весеннего потепления.
— Сегодня в Волгоградскую область придет мокрый снег, переходящий в метель, — уточнили в региональном центре по гидрометеорологии. — Местами ветер разгонится аж до 20 м/с. Днем погода в очередной раз прокатит жителей на «американских горках» — в одних районах температура опустится до 5 градусов мороза, а в других поднимется до +5 °С.
Метель, грозящая жителям обрывом проводом и плохой видимостью на дорогах, не отступит от региона и в четверг.
— Днем в Волгограде будет немного теплее: температура воздуха будет ползти к уверенному нулю. Вот только ощутить долгожданное тепло горожане не смогут из-за сильного ветра со скоростью до 18 м/с.
В последний день рабочей недели в Волгоградской области воцарится временный штиль — вместо метелей на регион обрушится лишь небольшой снег. В городе и вовсе не планируется осадков.
— Накануне выходных в самых южных районах Волгоградской области потеплеет до 7 градусов, — добавили волгоградские метеорологи. — Волгоград уйдет на выходные с нулем градусов.
Накануне из-за ледяного дождя дорожники на время закрыли трассу Волгоград — Каменск-Шахтинский. Вернуться на магистраль водители фур и пассажирских автобусов смогли лишь к 23:30.
v1.ru: последние новости
В Волгоградской области после ледяного дождя открыли основные трассы Волгоград начал новую неделю с занесенных снегом дорог Дорожники Волгограда ждут гололеда на трассах
 Ещё 2 источника 
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