Волгоград продолжит заметать метелями и засыпать снегом

До начала выходных Волгоград продолжит засыпать снегом вперемешку с дождем. Волгоградские синоптики уверены, что горожанам еще рано ждать и весеннего потепления.

— Сегодня в Волгоградскую область придет мокрый снег, переходящий в метель, — уточнили в региональном центре по гидрометеорологии. — Местами ветер разгонится аж до 20 м/с. Днем погода в очередной раз прокатит жителей на «американских горках» — в одних районах температура опустится до 5 градусов мороза, а в других поднимется до +5 °С.

Метель, грозящая жителям обрывом проводом и плохой видимостью на дорогах, не отступит от региона и в четверг.

— Днем в Волгограде будет немного теплее: температура воздуха будет ползти к уверенному нулю. Вот только ощутить долгожданное тепло горожане не смогут из-за сильного ветра со скоростью до 18 м/с.

В последний день рабочей недели в Волгоградской области воцарится временный штиль — вместо метелей на регион обрушится лишь небольшой снег. В городе и вовсе не планируется осадков.

— Накануне выходных в самых южных районах Волгоградской области потеплеет до 7 градусов, — добавили волгоградские метеорологи. — Волгоград уйдет на выходные с нулем градусов.