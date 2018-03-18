ГИБДД: В ближайшие часы на дорогах Волгограда будет небезопасно

Дорожная полиция Волгоградской области призывает жителей отказаться от опасных поездок в ближайшие часы по городским улицам. Из-за сильной метели обстановка сильно осложнится. Водителей, которые рискнут выдвинуться в путь, просят быть максимально аккуратными. — Сейчас в Волгограде наблюдаются обильные осадки в виде снега дождя со снегом. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий ГИБДД Волгоградской области обращается с просьбой ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. — Выезжая на заснеженные магистрали, будьте осторожны и соблюдайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. Сейчас в Волгограде наблюдается сильная метель. Новый снег обильно засыпает покрытые льдом дороги. Из-за метели на дорогах очень плохая видимость.