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ГИБДД: В ближайшие часы на дорогах Волгограда будет небезопасно
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ГИБДД: В ближайшие часы на дорогах Волгограда будет небезопасно 

v1.ru 8 часов назад
Фото: v1.ru
Дорожная полиция Волгоградской области призывает жителей отказаться от опасных поездок в ближайшие часы по городским улицам. Из-за сильной метели обстановка сильно осложнится. Водителей, которые рискнут выдвинуться в путь, просят быть максимально аккуратными.
— Сейчас в Волгограде наблюдаются обильные осадки в виде снега дождя со снегом. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий ГИБДД Волгоградской области обращается с просьбой ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. — Выезжая на заснеженные магистрали, будьте осторожны и соблюдайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.
Сейчас в Волгограде наблюдается сильная метель. Новый снег обильно засыпает покрытые льдом дороги. Из-за метели на дорогах очень плохая видимость.
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