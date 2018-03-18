Бросились на подмогу: в борьбе со снегом в Самаре задействовали 3000 человек и 500 машин

В воскресенье, 18 марта, в региональном центре выпали обильные осадки. Власти города приняли решение бросить дополнительные силы на уборку снега. В общей сложности борьбу со стихией ведут 500 единиц спецтехники и около 3000 человек.

— К уборке привлекли дворников из управляющих компаний, сотрудников ТСЖ и ЖКС. Они должны следить за чистотой во дворах, убирать пешеходные дорожки, расчищать входы и выходы в подъезды, — сообщили в городской мэрии.

Больше всего снегоуборочной техники задействовано в Красноглинском, Промышленном и Кировском районах. Активной расчисткой снега занимаются дворники Промышленного, Кировского, Советского и Октябрьского района.

Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют уборке кровли от снега и наледи. Металлические крыши и крыши, выходящие на пешеходные зоны, расчищают по периметру 93 рабочих бригады.

В 4 утра на улицы города вышли 256 единиц спецтехники и 86 дорожных рабочих. Параллельно с уборкой снега дорожные рабочие обрабатывают улицы противогололедными материалами.