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Бросились на подмогу: в борьбе со снегом в Самаре задействовали 3000 человек и 500 машин
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Бросились на подмогу: в борьбе со снегом в Самаре задействовали 3000 человек и 500 машин 

63.ru 9 часов назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 18 марта, в региональном центре выпали обильные осадки. Власти города приняли решение бросить дополнительные силы на уборку снега. В общей сложности борьбу со стихией ведут 500 единиц спецтехники и около 3000 человек.
— К уборке привлекли дворников из управляющих компаний, сотрудников ТСЖ и ЖКС. Они должны следить за чистотой во дворах, убирать пешеходные дорожки, расчищать входы и выходы в подъезды, — сообщили в городской мэрии.
Больше всего снегоуборочной техники задействовано в Красноглинском, Промышленном и Кировском районах. Активной расчисткой снега занимаются дворники Промышленного, Кировского, Советского и Октябрьского района.
Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют уборке кровли от снега и наледи. Металлические крыши и крыши, выходящие на пешеходные зоны, расчищают по периметру 93 рабочих бригады.
В 4 утра на улицы города вышли 256 единиц спецтехники и 86 дорожных рабочих. Параллельно с уборкой снега дорожные рабочие обрабатывают улицы противогололедными материалами.
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