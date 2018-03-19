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В Воронеже рыбаки потерялись на водохранилище из-за метели
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В Воронеже рыбаки потерялись на водохранилище из-за метели 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронеже рыбаки заблудились на воронежском водохранилище и не смогли выйти к берегу из-за сильной метели, разыгравшейся 17 марта.
Мужчины позвонили в городскую службу спасения. Спасатели подоспели на помощь на аэроглиссере. Они включили сирены, чтобы рыбаки смогли найти дорогу к безопасности. Оказавшись на берегу, мужчины отказались от медпомощи и отправились по домам.
Зимняя погода не отступает из региона и на четвертой недели весны. Всю неделю в Воронежской области будет дуть сильный ветер и идти снег. Легкое потепление ожидается лишь к выходным.
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