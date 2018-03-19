В Воронеже рыбаки потерялись на водохранилище из-за метели

В Воронеже рыбаки заблудились на воронежском водохранилище и не смогли выйти к берегу из-за сильной метели, разыгравшейся 17 марта.

Мужчины позвонили в городскую службу спасения. Спасатели подоспели на помощь на аэроглиссере. Они включили сирены, чтобы рыбаки смогли найти дорогу к безопасности. Оказавшись на берегу, мужчины отказались от медпомощи и отправились по домам.