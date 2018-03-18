Ещё
В Октябрьском районе врачи оказали «первую помощь» своей машине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Октябрьском районе врачи оказали «первую помощь» своей машине 

63.ru 10 часов назад
Фото: 63.ru
В Самаре из-за непогоды в снегу застряла машина скорой помощи. Об этом 63.ru сообщили очевидцы инцидента.
— Карета скорой стоит напротив гостиницы «Ренессанс». Джипы тоже буксуют, — поделилась автор фото.
Чтобы вытащить машину из снежной ловушки, потребовалась помощь врачей. Карету вытолкнули обратно на дорогу.
По прогнозам синоптиков, обильный снегопад в Самарской области продолжится до конца дня. Обильное выпадение осадков сопровождает сильный ветер от 7 до 12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
На борьбу с последствиями стихии в городе вывели 156 единиц спецтехники и более 200 рабочих.
63.ru: последние новости
Весной в Самарскую область придет «большая вода» с Кутулукского водохранилища В Самаре снег с улиц убирают 156 спецмашин и 200 рабочих В Самарской области с 1 апреля ограничат движение фур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве143
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина267
Путин получил первое поздравление с победой на выборах30
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине29
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение