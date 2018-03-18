В Октябрьском районе врачи оказали «первую помощь» своей машине

Самаре из-за непогоды в снегу застряла машина скорой помощи. Об этом 63.ru сообщили очевидцы инцидента.

— Карета скорой стоит напротив гостиницы «Ренессанс». Джипы тоже буксуют, — поделилась автор фото.

Чтобы вытащить машину из снежной ловушки, потребовалась помощь врачей. Карету вытолкнули обратно на дорогу.

По прогнозам синоптиков, обильный снегопад в Самарской области продолжится до конца дня. Обильное выпадение осадков сопровождает сильный ветер от 7 до 12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

На борьбу с последствиями стихии в городе вывели 156 единиц спецтехники и более 200 рабочих.