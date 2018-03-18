Дождь и мокрый снег: на Дону ожидается ухудшение погоды

Донская ГИБДД призывает водителей быть внимательнее на дорогах. В регионе ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, в Ростовской области возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

— Важно помнить, что на скользкой дороге сцепление колес с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в ДТП возрастают, — сообщают в дорожной полиции.

Особое внимание инспектора просят уделять пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

— Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части. В темное время суток рекомендуется надевать одежду со световозвращающими элементами, — советуют в ГИБДД.