Остается только плыть: Красноармейский район Волгограда ушел под воду

Из-за резкого потепления и неубранного снега дороги Волгограда в очередной раз ушли под воду. Как сообщают в соцсетях горожане, несколько улиц превратились в полноводные реки в Красноармейском районе.

На фото и видео, которыми делятся жители Волгограда, видно как машины не едут, а плывут.

— Красноармейский район, рядом с домом № 10 по улице 50 лет Октября. Не можем переплыть на тот берег, — написал Семен Бойцов.

— Там давно так. И возле «Радежа» на Голубева всегда океан, — добавила Юлия Щербакова

Заснявшая потоп на видео Ксения Коткова рассказала РИА34, что по проезжей части на улице 50 лет Октября невозможно проехать нормально во время сильных дождей и весной, когда тает снег. По всей видимости, проблемы с ливневками, но их чинить, похоже, не собираются.