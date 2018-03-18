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Остается только плыть: Красноармейский район Волгограда ушел под воду
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Остается только плыть: Красноармейский район Волгограда ушел под воду 

ria34.ru 11 часов назад
Фото: ria34.ru
Из-за резкого потепления и неубранного снега дороги Волгограда в очередной раз ушли под воду. Как сообщают в соцсетях горожане, несколько улиц превратились в полноводные реки в Красноармейском районе.
На фото и видео, которыми делятся жители Волгограда, видно как машины не едут, а плывут.
— Красноармейский район, рядом с домом № 10 по улице 50 лет Октября. Не можем переплыть на тот берег, — написал Семен Бойцов.
— Там давно так. И возле «Радежа» на Голубева всегда океан, — добавила Юлия Щербакова
Заснявшая потоп на видео Ксения Коткова рассказала РИА34, что по проезжей части на улице 50 лет Октября невозможно проехать нормально во время сильных дождей и весной, когда тает снег. По всей видимости, проблемы с ливневками, но их чинить, похоже, не собираются.
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