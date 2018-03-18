В Тюмени ожидается ухудшение погодных условий

Главное управление МЧС России по Тюменской области прогнозирует на 19 марта неблагоприятные явления на территории Тюменской области в виде снега, местами сильного, метели, порывы ветра, днем местами 18-23 м/с.

«Завтра, 19 марта, на территории области ожидается облачная погода, снег, местами сильный снег, метель, в юго-восточных районах ночью осадки (снег, мокрый снег), гололёдные явления, ветер юго-восточный, южный с переходом на западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 15-20 м/с, днём местами до 18-23 м/с, температура воздуха ночью -40…-90, днём -20…-70, в течение дня понижение температуры до -90…-140», — сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.