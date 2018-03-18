В Тюмени ожидается ухудшение погодных условий 

Главное управление МЧС России по Тюменской области прогнозирует на 19 марта неблагоприятные явления на территории Тюменской области в виде снега, местами сильного, метели, порывы ветра, днем местами 18-23 м/с.
«Завтра, 19 марта, на территории области ожидается облачная погода, снег, местами сильный снег, метель, в юго-восточных районах ночью осадки (снег, мокрый снег), гололёдные явления, ветер юго-восточный, южный с переходом на западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 15-20 м/с, днём местами до 18-23 м/с, температура воздуха ночью -40…-90, днём -20…-70, в течение дня понижение температуры до -90…-140», — сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
В связи с ожидаемыми погодными условиями сохраняется риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, с погибшими и пострадавшими, с вероятностью возникновения в количестве 3-5 случаев, в черте города Тюмени, а так же на автодорогах федерального и муниципального значения. Источниками дорожно-транспортных происшествий могут послужить метеорологические условия днем местами снег, метель, гололёдные явления, усиление ветра, плохая видимость в вечерние и ночные часы.