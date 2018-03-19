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Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе Курган — Тюмень из-за метели
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Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе Курган — Тюмень из-за метели 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТВ Центр
ТЮМЕНЬ, 19 марта. /ТАСС/. Пассажирский автобус съехал в кювет на 174-м километре автодороги Курган — Тюмень из-за непогоды. В автобусе находились два пассажира, никто не пострадал, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь регионального УГИБДД Анжела Борисова.
Ранее сообщалось, что на юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и метели. Порывы ветра достигают 27 м/с, на дорогах прогнозируют снежные заносы. ГИБДД рекомендует автомобилистам ограничить дальние поездки по федеральным и региональным трассам в регионе до улучшения погодных условий.
"Из-за непогоды сегодня утром зафиксированы пять случаев съезда автомобилей в кюветы. Водитель пассажирского автобуса с двумя пассажирами не справился с управлением из— за сильного ветра, въехал в столб и съехал в кювет на 174-м километре автодороги Курган — Тюмень. Сотрудники МЧС и ДПС временно ограничили движение, чтобы вытащить автобус. Никто не пострадал, пассажиры уехали на попутном транспорте, движение на участке восстановлено", — сказала собеседница агентства. По словам Борисовой, сотрудники ГИБДД патрулируют дорожные трассы в регионе для обеспечения безопасности.
Ухудшение погодных условий отмечается и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где вечером 18 марта была закрыта автодорога Салехард — Надым для всех видов транспорта. Как пояснили в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС, с 11:00 по местному времени (9:00 мск) на автодороге разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 30 тонн.
По данным синоптиков, в понедельник в ЯНАО, в понедельник местами ожидается небольшой снег, днем до минус 20 градусов.
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 Ещё 6 источников 
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