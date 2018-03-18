«К лету откопаемся». Как воронежцы отреагировали на полуторадневный снегопад 

Самые интересные фотографии последствий метели. Метель в Воронежской области продолжалась около полутора суток и завершилась только под утро воскресенья, 18 марта. В итоге в регионе выпала 20-дневная норма осадков. Некоторые воронежцы радовались одному из последних снегопадов зимы-2017/18, другие ругали погоду за полные ботинки снега, застрявшие машины и непроходимые тротуары, а третьи — шутили о том, что пережили «46 день февраля», переживать не стоит и «к лету откопаемся». «Вести-Воронеж» собрали самые интересные снимки мартовского «апокалипсиса» и подписи к ним.
bonzerg, Instagram: «Угораздило в метель выйти в куртке и без шапки — лицо чуть не отмерзло, и ручки закоченели»
anya_kurianova, Instagram: «Воронеж — город куража»
группа «Подслушано Воронеж»: «Ост. Комарова, „Пятью пять“. Накапало»
Кристина Решетникова: «Все нармально. Сяду, посижу»
Kraskiml, Instagram: «К вечеру метель наконец-то утихла»
esipov1221, Instagram: «Кто в гараж не спрятался, март не виноват»
Роман Руденченко: «Семнадцатый день весны… Ничего необычного…»
Инна Рыжик: «46 день февраля…»
sergey.toporkov.73, Instagram
nikolyavrn, Instagram
oxanabauer3636, Instagram
natali.tolokina, Instagram Екатерина Трещикова Фото на обложке — daria13k, Instagram