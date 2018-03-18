«К лету откопаемся». Как воронежцы отреагировали на полуторадневный снегопад

Самые интересные фотографии последствий метели. Метель в Воронежской области продолжалась около полутора суток и завершилась только под утро воскресенья, 18 марта. В итоге в регионе выпала 20-дневная норма осадков. Некоторые воронежцы радовались одному из последних снегопадов зимы-2017/18, другие ругали погоду за полные ботинки снега, застрявшие машины и непроходимые тротуары, а третьи — шутили о том, что пережили «46 день февраля», переживать не стоит и «к лету откопаемся». «Вести-Воронеж» собрали самые интересные снимки мартовского «апокалипсиса» и подписи к ним.

bonzerg, Instagram: «Угораздило в метель выйти в куртке и без шапки — лицо чуть не отмерзло, и ручки закоченели»

anya_kurianova, Instagram: «Воронеж — город куража»

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