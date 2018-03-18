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Самару расчищают от снега 500 единиц техники и 3 тысячи рабочих
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Самару расчищают от снега 500 единиц техники и 3 тысячи рабочих 

Волга Ньюс 12 часов назад
Фото: Волга Ньюс
Акцентируется внимание на придомовых территориях — приведении в порядок выходов из подъездов многоквартирных домов, пешеходных дорожек, а также на уборку внутриквартальных проездов. Для расчистки этих территорий во всех районах города выход спецтехники в день увеличен до 243 единиц, дворников управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК — до 2613 человек.
Таким образом, с учетом служб благоустройства города сейчас Самару расчищают порядка 500 единиц техники и 3 тысяч рабочих, занятых в ручной уборке.
Кроме того, в условиях изменившейся погоды (метели и повышения температуры наружного воздуха) усилена работа по очистке кровель от наледи и снега. Особое внимание при этом уделяется металлическим кровлям, не имеющим желобов свеса, и крышам, которые выходят на пешеходные зоны. По периметру и полностью их расчищают силами 93-х бригад.
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